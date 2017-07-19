Francia: balzo dell'11,4% delle vendite auto nuove a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - Le vendite di auto nuove in Francia sono balzate dell'11,4% su base annua a giugno, in un mercato che non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemia, secondo i primi dati diffusi oggi dalla Plateforme automobile (Pfa). Secondo l'organizzazione che riunisce i costruttori e i fornitori dell'industria automobilistica francese, nel mese sono state immatricolate 188.787 auto nuove, considerando tutte le marche e le motorizzazioni.

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(RADIOCOR) 01-07-26 08:23:55 (0153) 5 NNNN