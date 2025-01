Francia: al Centre Pompidou +22% visitatori nel 2024 a 3,2 milioni

Chiude per 5 anni per ristrutturazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Il Centre Pompidou di Parigi ha accolto circa 3,2 milioni di visitatori nel 2024, registrando un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il celebre museo parigino d'arte moderna, che quest'anno chiudera' in vista di una vasta ristrutturazione prevista per una durata di cinque anni. Il museo attribuisce l'incremento dei visitatori ai momenti salienti che hanno caratterizzato il 2024: oltre 390.000 persone hanno visitato la retrospettiva dedicata a Brancusi, considerato il padre della scultura moderna. E da settembre, circa 512.000 persone hanno passeggiato nell'esposizione "Surrealismo", che celebra il centenario del movimento nato con il Manifesto di Andre' Breton. L'esposizione restera' aperta fino al 13 gennaio. Per il Centre Pompidou, noto anche come Beaubourg, il 2025 sara' segnato dall'inizio di un vasto progetto di ristrutturazione, il cui costo e' stimato in 262 milioni di euro a carico dello Stato. Inaugurato nel 1977, il museo chiudera' progressivamente tra marzo e settembre, per riaprire nel 2030, per lavori di rimozione dell'amianto e di rinnovamento completo. Durante i cinque anni di chiusura, e' previsto che la sua collezione e la sua programmazione vengano ospitate in altre istituzioni culturali, sia in Francia che nel resto del mondo.

