Francia: a novembre le vendite al dettaglio aumentano dell'1% su mese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - A novembre scorso le vendite al dettaglio in Francia sono aumentate dell'1% rispetto a ottobre, quando erano scese del 3,8%, secondo i dati diffusi dalla Banca di Francia. L'incremento riflette principalmente una ripresa delle vendite di manufatti, che sono aumentate dell'1,4% dopo il crollo del 4% del mese precedente. In particolare, le vendite al dettaglio di elettronica di consumo sono aumentate del 6,8% dopo essere diminuite del 5,8 per cento. Al contrario, le vendite di giochi e giocattoli sono diminuite del 4,8% dopo essere diminuite dello 0,1% in ottobre. Le vendite di generi alimentari sono diminuite dello 0,2% dopo il calo del 2,2% di ottobre. Per quanto riguarda i canali distributivi, le vendite della piccola distribuzione sono aumentate del 4,5% dopo il calo del 5,4% di ottobre, mentre quelle della grande distribuzione sono diminuite del 4,6% dopo il calo del 5,9% del mese precedente.

Red-Sim

(RADIOCOR) 22-12-22 09:55:54 (0170) 5 NNNN