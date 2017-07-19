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            Francia: a luglio deficit commerciale sale a 6,7 miliardi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - A luglio Il deficit commerciale della Francia e' peggiorato di 900 milioni di euro, raggiungendo i 6,7 miliardi di euro a causa dell'aumento delle importazioni.

            Nel corso del mese, le importazioni hanno toccato quota 61,3 miliardi di euro (+1,1 miliardi di euro), trainate in particolare dall'aumento degli approvvigionamenti di mezzi di trasporto (+0,7 miliardi di euro). Le esportazioni si sono attestate a 54,7 miliardi di euro, registrando un "aumento moderato" di 200 milioni di euro.

            Red-Sim

            (RADIOCOR) 08-09-26 08:57:01 (0168) 5 NNNN

              


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