Francia: a gennaio vendite auto in calo del 6,55% su anno -2

Forte crescita (+28%) per l'elettrico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb - Forte crescita, invece, per la vendita di nuove auto elettriche, con un incremento del 28 per cento. Il dato e' stato sottolineato da un portavoce della Piattaforma Automobilistica francese, che ha definito il segmento 'estremamente forte' in un mercato automobilistico in contrazione. I dati indicano che le vendite di Stellantis hanno continuato il loro trend discendente, con un calo del 2,7% del numero di autovetture vendute rispetto allo stesso mese dell'anno prima. Citroen ha registrato un aumento (+2,8%), mentre Peugeot ha registrato un netto calo (-8,2%). Il gruppo Renault ha registrato una performance leggermente migliore rispetto alle proiezioni per il 2025 (+1,1%), trainato dal marchio Renault (+20,7%) e nonostante il crollo di Dacia (-33,9%). Il terzo operatore del mercato, il gruppo Toyota, e' in netto calo rispetto a gennaio 2025 (-15,5%).

Red

