Francia: -1,47% immatricolazioni auto marzo, pesa calo Stellantis (-8,78%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - Battuta d'arresto per il mercato auto francese nel mese di marzo. Le immatricolazioni sono state 180.024, in calo dell'1,47% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo ha comunicato Plateforme automobile (Pfa), che riunisce le case automobilistiche francesi e le societa' della componentistica. Tenendo conto che il mese di marzo 2024 ha avuto due giorni lavorativi in meno rispetto a un anno fa, 'siamo piu' o meno allo stesso livello dell'anno scorso', ha commentato Francois Roudier di Pfa. Questo calo, il primo in un mese da un anno all'altro dal 2021 secondo Roudier, e' dovuto in particolare al colosso Stellantis (-8,78%), che comprende i due marchi di punta sul mercato francese Peugeot (-12,93%) e Citroen (-17,73%). La quota di mercato di Stellantis a marzo 2024 si e' fermata al 29%, in calo di oltre due punti rispetto allo stesso mese del 2023.

