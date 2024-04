Francia: -1,47% immatricolazioni auto marzo, pesa calo Stellantis (-8,78%) -2

Mercato resta sotto del 20% rispetto al pre-Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - Per 'i due grandi marchi del gruppo', c'e' 'attesa per i nuovi veicoli', ha sottolineato Roudier riferendosi 'alla best-seller 3008, in casa Peugeot', la cui nuova versione e' appena arrivata nelle concessionarie, e per Citroen, la nuova e-C3, un veicolo elettrico che potrebbe dare impulso al mercato delle city car. Il gruppo Renault, dal canto suo, registra una leggera crescita (+2,78%) e rappresenta il 24,21% del mercato (+0,97 punti), beneficiando della buona performance del marchio omonimo (+8,92%), mentre il marchio a prezzi piu' contenuti Dacia ha registrato un deciso calo (-9,16%).

Nei primi tre mesi dell'anno la dinamica resta positiva, con il mercato cresciuto del 5,71% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il mercato resta tuttavia inferiore del 20% rispetto ai livelli pre-Covid.

Per quanto riguarda le auto elettriche, dall'inizio del 2024, e con l'avvio del leasing sociale da parte del governo che ha avuto molto successo al punto da dover essere sospeso, il 18% delle immatricolazioni ha riguardato questa tipologia di veicoli (+2,6 punti in un anno ). Le motorizzazioni ibride hanno conquistato il 36,8% del mercato (+5,9 punti). La quota dei motori convenzionali e' diminuita, con i motori a benzina scesi al 33,4% (-5,1 punti) e quelli diesel al 7,5% (-3,7 punti). Tra gli altri produttori, il principale importatore, il gruppo Volkswagen, e' rimasto relativamente stabile (-0,88%), mentre Daimler ha registrato una forte ripresa (+58,81%). Il gruppo Toyota ha messo a segno un rimbalzo altrettanto elevato (+46,32%), con volumi decisamente piu' grandi. Nel complesso, 'stiamo vivendo un primo trimestre piuttosto buono', ha commentato Roudier, il quale ritiene che anche il secondo trimestre 'dovrebbe essere piuttosto buono', anche se evidenzia 'una grande incognita nel secondo semestre'.

