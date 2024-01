Francia: +0,3% consumi delle famiglie a dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - La spesa per consumi delle famiglie francesi e' aumentata dello 0,3% mensile a dicembre dopo il +0,6% registrato a novembre. E' quanto comunica Insee. In particolare e' aumentata la spesa per energia (+1,7%) e quella per prodotti manufatti (+0,6%) mentre e' calata per quella per gli alimentari (-0,7%). Nel quarto trimestre i consumi delle famiglie sono pero' calati dello 0,6% dopo il +0,6% registrato nel terzo trimestre dell'anno passato.

