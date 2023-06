Franchising: Nomisma, +7,1% a 30,9 mld fatturato settore in 2022 e 253mila occupati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - In seconda posizione il comparto abbigliamento (oltre 7,5 miliardi di fatturato) e a seguire i servizi (4,5 miliardi di fatturato).

La ristorazione in franchising supera invece i 3,2 miliardi di fatturato. E nel 2023 si stima una previsione di aumento del fatturato nell'ordine del +3%, con un tasso di crescita piu' contenuto rispetto all'anno precedente. Le reti in franchising attive in Italia sono 954. Il Nord Ovest e' al primo posto per numero di franchisor, seguito da Nord Est e Centro Italia. In crescita, con 199 reti attive, l'area del Sud e delle Isole. Tra i settori piu' rappresentati nella penisola ci sono, al primo posto, quello dei servizi (255 reti), seguito da ristorazione (181) e abbigliamento (180).

Prendendo in esame le Regioni con il piu' alto numero di punti vendita, al primo posto c'e' la Lombardia con ben 9.955 store, seguita da Lazio (6.734), Campania (4.805), Emilia-Romagna (4.757) e Sicilia (4.665). Il settore merceologico piu' rappresentato e' quello dei servizi, con 17.373 punti vendita, seguito dall'abbigliamento (14.881) e dal commercio specializzato (8.321).

