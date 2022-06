Franchising: Nomisma, +6,7% fatturato 2021 a 28,9 mld, +4,7% punti vendita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - Tra i settori piu' performanti, e in crescita di due punti percentuali rispetto al 2020, vi e' la GDO. Questo comparto incide per il 36% del fatturato complessivo del franchising con un giro d'affari che sfiora i 10,4 mld di euro, seguito dall'abbigliamento (7,35 mld) e dai servizi (3,9 mld).

Positive anche le previsioni di fatturato per il 2022 dei punti vendita in franchising, per i quali Nomisma rileva una crescita media del +3,6%, trainata dai settori merceologici del beauty (crescita prevista +7,5%) e della casa (+7,3%).

In Italia le reti attive nel franchising sono 955. Il Nord Ovest si attesta al primo posto per numero di Franchisor (353), seguito dal Nord Est (190), dal Centro (189), dal Sud e Isole (193) e dall'estero (30). Nella top 3 dei settori piu' rappresentati c'e' quello dei servizi (259 reti), seguito da abbigliamento (191) e ristorazione (160). I punti vendita in franchising nel 2021 sono 59.849, con un primato della Lombardia (9.781 pari al 16% del totale), seguita dal Lazio (6.562 pari all'11% del totale) e dalla Sicilia (5.325 pari al 9% del totale). Il settore merceologico piu' rappresentato e' quello dei servizi (16.082 punti vendita), seguito dall'abbigliamento (15.090 punti vendita) e dalla GDO (7.976 punti vendita). Nel 2021, i franchisee continuano ad essere in maggioranza figure maschili, ma la quota, rispetto all'anno precedente, diminuisce di 5 punti percentuali (57% vs 62%). La percentuale di presenza femminile si attesta al 43%, dato in aumento rispetto al 2020 e al 2019. Si tratta di una quota molto superiore rispetto al dato nazionale delle attivita' produttive a conduzione femminile, pari al 22%. I settori dove le donne superano gli uomini sono abbigliamento e beauty (59% vs 41%) e casa (55% vs 45%). Si tratta di una quota che aumentera' nei prossimi 3 anni, per il 60% degli intervistati.

Com-Chi

(RADIOCOR) 30-06-22 16:33:55 (0512) 5 NNNN