Francesco Merloni: parterre de roi alla celebrazione centenario dell'imprenditore

(dal nostro inviato Gerardo Graziola) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Albacina (An) 17 set - La celebrazione del centenario della nascita dell'imprenditore marchigiano ed ex ministro Francesco Merloni, scomparso lo scorso anno a 99 anni, ha riunito in uno stabilimento all'avanguardia tecnologica di Ariston Group, a pochi minuti da Ancona, un parterre de roi della finanza e dell'imprenditoria, oltre che a numerosi esponenti politici, in una giornata caratterizzata dalla presenza, attesa, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nelle prime file ci sono, tra gli altri, il presidente di Generali Andrea Sironi, il suo predecessore a Trieste, Gabriele Galateri di Genola, il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, l'amminstratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, una nutrita delegazione di banchieri ed ex: Pietro Sella, Alessandro Profumo e Flavio Valeri. Folta la delegazione di uomini della finanza: Claudio Costamagna e Davide Serra, tra gli altri.

Tra i manager Francesco Caio, Lucio Stanca ed Elio Catania.

Tra gli imprenditori, Bernabo' Bocca, Fabrizio Di Amato, Giancarlo Abete. Presenti gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Giuliano Amato ed Enrico Letta. Il governo e' rappresentato, in attesa di Meloni, dal ministro degli esteri Antonio Tajani e da quello della Difesa Guido Crosetto.

Presente, tra i politici, anche Maurizio Lupi per la maggioranza e per l'opposizione il candidato alla carica di governatore delle Marche Matteo Ricci.

Tra le altre personalita' in sala, oltre agli oltre 1.500 dipendenti del gruppo, Paola Severino, ex ministro della Giustizia, e il presidente del Censis, Giuseppe De Rita.

Ggz

