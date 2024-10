Fotovoltaico: Hunters Group, crescono le opportunita' di lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Crescono le opportunita' di lavoro nel settore del fotovoltaico per ingegneri, progettisti, project manager, tecnici e installatori e attualmente, crescono a quota 31% le donne tra i lavoratori del settore, mentre il 69% sono uomini. Questo e' quanto emerge da una analisi di Hunters Group (societa' di ricerca e selezione del personale qualificato per diversi segmenti di mercato). Aspetto rilevante e positivo e' la crescente diversita' di genere tra i professionisti del fotovoltaico, e secondo l'analisi, promuovere la diversita' di genere non solo contribuisce a una maggiore equita', ma porta anche a una varieta' di prospettive e innovazioni che possono rafforzare ulteriormente il settore. Gionata Aldeghi, Manager e Industry Leader divisione Energy di Hunters Group: 'Negli ultimi anni il mercato del fotovoltaico ha visto un'espansione significativa, con un numero crescente di installazioni commerciali e residenziali. Le aziende del settore sono alla ricerca continua di nuovi professionisti per sostenere l'espansione delle infrastrutture solari e per innovare nei processi di produzione e installazione dei pannelli fotovoltaici'.

Ann

(RADIOCOR) 27-10-24 14:15:40 (0299)ENE 5 NNNN