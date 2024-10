Fotovoltaico: Hunters Group, crescono le opportunita' di lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Il settore fotovoltaico continua ad essere quindi una delle aree piu' dinamiche e in rapida crescita nel panorama energetico globale, anche sul fronte della parita' di genere. Il bilancio tra lavoratori e lavoratrici del settore, seppur ancora sbilanciato, rappresenta un passo avanti significativo verso un settore piu' inclusivo e rappresentativo. Con l'aumento della consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici e la necessita' di ridurre le emissioni di carbonio, inoltre, l'energia solare e' diventata una componente essenziale delle strategie energetiche sostenibili di molti Paesi, Italia compresa. In questo contesto, la domanda di professionisti specializzati nel settore fotovoltaico e' in costante aumento, riflettendo la necessita' di competenze specifiche per supportare e sviluppare questa tecnologia. Questa crescita esponenziale ha determinato un aumento del 10% delle opportunita', creando numerose occasioni di lavoro per ingegneri, progettisti, project manager, tecnici, installatori e altri specialisti.

In Italia, sono soprattutto tre le localita' al centro dello sviluppo del fotovoltaico: Napoli, Torino e Catania. Queste citta', grazie a una combinazione di incentivi governativi, investimenti privati e condizioni climatiche favorevoli, stanno diventando veri e propri hub del solare con progetti di ricerca e sviluppo per migliorare l'efficienza dei pannelli solari, sviluppo di numerose iniziative per integrare il fotovoltaico nel tessuto urbano, nascita di diverse start-up innovative che stanno esplorando nuove tecnologie solari.

Ann

(RADIOCOR) 27-10-24 14:19:20 (0303)ENE 5 NNNN