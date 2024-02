Forum turismo: Nicoletti (Apt), oggi Basilicata al centro dibattito

Evento Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - 'Ospitare a Matera il forum internazionale del turismo italiano, ha posto la Basilicata al centro di un dibattito su temi che interessano molte destinazioni d'Italia. Le idee e i progetti si nutrono del confronto, e come APT abbiamo voluto favorire questo momento anche per condividere con i nostri autorevoli ospiti alcuni dei progetti piu' innovativi che stiamo sviluppando in questi ultimi anni'. Cosi' Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, intervenuto oggi a Matera al Forum Internazionale del Turismo Italiano del Sole 24 Ore in collaborazione con la Regione Basilicata e Apt Basilicata.

