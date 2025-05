Forum Pa: Scalera (Invimit), ponte Stato-mercato per ridare vita a immobili dismessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - 'Invimit deve agire come ponte tra Stato e mercato immobiliare, assicurando un effetto leva grazie agli investimenti. Il piano industriale triennale, che riporta Invimit al suo ruolo originale, si sviluppera' su due direttrici principali. La prima riguarda l'acquisizione di immobili utilizzati dalla Pubblica amministrazione, da conferire in fondi immobiliari, non necessariamente gestiti dalla Sgr. La seconda e' apportare immobili dismessi o chiusi, investirci in sinergia con il mercato e ridare loro nuova vita dopo aver ascoltato le esigenze della comunita' del territorio in cui l'immobile e' collocato. Va sempre ricordato che un immobile vuoto non ha valore, mentre uno funzionante rappresenta un asset prezioso, senza costi di mantenimento'. Cosi' Stefano Scalera, Amministratore delegato di Invimit Sgr Spa, intervenendo al Forum Pa 2025, in corso a Roma, sul tema della valorizzazione dei beni immobili dello stato.

