Forum Pa: per effetto Pnrr, cresce la maturita' digitale dei Comuni capoluogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Grazie alle risorse del PNRR, nel 2025 migliora la maturita' digitale dei Comuni italiani, si riducono i divari tra Nord e Sud e tra piccole e grandi citta'. Oggi ben 50 Comuni capoluogo (su 110 monitorati ) registrano un buon livello di maturita' digitale, in forte crescita rispetto ai 29 dello scorso anno, mentre altri 41 Comuni si collocano nelle fasce medio-alta e 18 in quella medio-bassa. E' quanto emerge della settima edizione dell'Indagine sulla maturita' digitale dei Comuni capoluogo realizzata da Fpa, societa' del gruppo DIGITAL360, per Deda Next, presentata oggi a FORUM PA 2025. La ricerca di Fpa ha analizzato lo stato di avanzamento delle amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dal Pnrr, secondo il modello Ca.Re. (Cambiamento Realizzato) di Deda Next. Un benchmark che classifica le amministrazioni comunali in base al posizionamento di ciascuna delle 110 citta' monitorate rispetto ad alcune delle principali dimensioni della digitalizzazione della Pa italiana oggetto delle diverse misure di Pa Digitale 2026: offerta di servizi online, integrazione con le principali piattaforme nazionali, open data e interoperabilita'. L'indice Ca.Re. rappresenta uno strumento operativo per misurare i risultati raggiunti dalle amministrazioni comunali nel loro percorso di innovazione, confrontarsi con altre realta' simili e comprendere su quali ambiti intervenire per migliorare il proprio livello di digitalizzazione.

