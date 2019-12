Forum Italia-Corea: interscambio in crescita, si aprono nuovi campi di cooperazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 dic - Import- export, investimenti e aree di sviluppo di nuovi mercati in crescita tra Corea e Italia. Se ne e' parlato oggi a Milano nella settima edizione del 'Korea-Italy Business Networking Forum' organizzata dall'Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia e dall'Italian Trade Agency. La presentazione ha visto poi l'intervento di Kotra Milano e di Heungchong Kim, (ricercatore dell'Istituto coreano per la politica economica internazionale). Secondo i dati emersi nel forum, fra Italia e Corea i numeri di interscambio sono gia' in crescita da tempo se e' vero che dal 2017 al 2018 si e' registrato un aumento delle esportazioni del 19,8%, di cui il 14% sono borse e valigie e il 6,4% sono calzature. Nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni si attestano, invece, sui 2.666.222 euro con un leggero calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. In prima posizione tra le esportazioni da gennaio ad agosto 2019 ci sono autoveicoli (565.028 euro)*, prodotti chimici di base, fertilizzanti e azotati, plastiche e gomma (471.278 euro) e prodotti della siderurgia (448.466 euro). Per quanto riguarda le importazioni, nel 2018 si e' registrato un aumento globale del 6% rispetto al 2017: il 20,5% dei prodotti esportati sono automobili, il 12.7% resine sintetiche. Nei primi sei mesi del 2019, al contrario, le importazioni ammontano a 3.262.613 di euro con un aumento del 7.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al primo posto dei prodotti importati da gennaio ad agosto 2019 ci sono cuoio conciato e lavorato, borse e pelletteria (423.257 euro), macchine di impiego generale (399.246 euro) e abbigliamento, escluse le pellicce (353.690 euro). Secondo Kotra, fra i due paesi vi sono potenziali campi di cooperazione, ad esempio per quanto riguarda l'industria 4.0, con la possibilita' di sviluppare la capacita' produttiva, l'High tech ICT, risorse umane e formazione professionale, e le automobili ecologiche. In relazione a quest'ultime la Corea e' il quinto Paese del Mondo per produzione industriale di veicoli elettrici, mentre l'Italia si assesta al primo posto in Europa per veicoli a gas naturale e al terzo posto per veicoli ibridi. L'attenzione si e' poi spostata sull'industria navale, di cui la Corea e' prima costruttrice nel mondo (mentre l'Italia e' leader mondiale nel settore specifico degli yacht), fino a toccare beni di consumo e il settore ricerca e sviluppo, in cui il Bel Paese e' primo produttore di prodotti farmaceutici e bio medical.

