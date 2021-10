Forum Automotive: Dekra Road Safety Award 2021 al Politecnico di Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Il "Dekra Road Safety Award" 2021, arrivato alla sua quarta edizione, e' stato assegnato al Politecnico di Milano, nella persona del Magnifico Rettore Ferruccio Resta. Il premio, consegnato nell'ambito del Forum Automotive, tende a valorizzare le realta' italiane piu' attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale. Il premio e' andato al Politecnico di Milano per l'azione continua sviluppata negli anni, attraverso i suoi docenti e ricercatori in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, che ha avuto effetti concreti nell'ambito della sicurezza stradale. In particolare grazie al Laboratorio Mobilita' e Trasporti, una struttura che svolge attivita' di ricerca e sviluppo nei vari settori dell'Ingegneria dei Trasporti, orientato soprattutto ai temi piu' innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici, organizzativi e applicativi. Proprio quest'anno, inoltre, e' stato inaugurato il simulatore di guida Dim400, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, che consente attivita' di ricerca nell'ambito della sicurezza dei veicoli, di quelli ecologici, automatizzati e connessi studiando l'interazione tra uomo e macchina. 'Con questo riconoscimento al Politecnico di Milano premiamo la tecnologia, la formazione e i giovani', ha dichiarato Toni Purcaro, presidente Dekra Italia e Head of Dekra Region Central East Europe & Middle East.

