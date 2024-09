Forum Ambrosetti: Conte, patto stabilita' comprimera' scelte Italia, Meloni senza coraggio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 8 set - Conte ha ribadito la necessita' di riprendere in mano l'azione in campo europeo per 'un nuovo Next Generation Eu', che scadra' nel 2026: 'Abbiamo bisogno di un nuovo Recovery Fund, stabile perche' solo con uno strumento del genere l'Europa puo' reggere sul piano globale'. Insieme a questo, Conte ha rilevato che il bil ancio Ue, pari a circa l'1% del pil dell'Unione, e' troppo angusto a fronte degli obiettivi delle transizioni digitale e 'verde'. D'altra parte e' la stessa visione del governatore della Banca d'Italia Faio Panetta, ricorda Conte: 'Bisogna spingere sulla crescita economica e invece il governo punto sull'avanzo primario il che significa nuove tasse e ulteriori tasse, si punta sul lavoro povero per non peggiorare le condizioni di competitivita', certo l'export sta andando bene ma c'e' il rischio di affossare la domanda interna'.

Poi tassa sugli extra profitti: 'Sarebbe cosa buona e giusta". Risorse per la spesa sociale possono essere recuperate tagliando dei sussidi ambientalmente dannosi'. In realta', dice Conte, ci sono margini per costruire una politica economica espansiva, per esempio investendo sui pagamenti digitali per contrastare l'evasione, aumentare e sostenere gli stipendi, perche' i redditi reali delle famiglie sono in calo'.

