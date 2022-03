Formula 1: Msc Crociere sara' global partner per la stagione 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - Msc Crociere sara' global partner della Formula 1 per la stagione 2022. L'accordo e' partito da ieri in occasione del Gran Premio del Bahrain. Inoltre, Msc Crociere e Formula 1 stanno lavorando per far coincidere gli scali di alcune delle navi della compagnia con i weekend del Gran Premio, in modo da permettere agli ospiti in crociera di seguire dal vivo le competizioni durante la loro vacanza. Msc Crociere e Formula 1 saranno uniti per proporre un modello di business ancora piu' sostenibile. Entrambe le societa' hanno infatti intrapreso un percorso per raggiungere l'impatto zero e stanno sperimentando tecnologie e soluzioni ambientali all'avanguardia. 'Siamo entusiasti di accogliere Msc Crociere come nuovo global partner della Formula 1, riunendo due marchi globali. Questa e' una partnership perfetta per entrambi focalizzata sulla possibilita' di offrire ai nostri fan e clienti la migliore esperienza a livello globale combinando divertimento, lusso e servizi. Entrambi siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sostenibili, le intuizioni e l'esperienza di Msc sono perfettamente complementari alla nostra offerta globale e ci permetteranno di continuare a rilanciare il nostro brand', ha commentato Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1. 'C'e' una forte ambizione condivisa tra noi e F1 poiche' entrambi siamo impegnati a investire nella ricerca per accelerare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di ultima generazione - sia marittime che ambientali nel nostro caso - per costruire un futuro sostenibile. Stiamo entrambi lavorando per continuare a migliorare le prestazioni ambientali con una visione chiara: costruire un'eredita' duratura per le future generazioni. Non vediamo l'ora di far crescere la nostra partnership nel corso di questa entusiasmante stagione', ha aggiunto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere.

