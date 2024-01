Formazione:Its accademia Ligure, 22 nuovi tecnici superiori-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - 'I nostri corsi, sono una grande opportunita' per i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il diploma, per chi cerca una specializzazione in un campo in crescita come l'agroalimentare, ma anche per le imprese che hanno bisogno di tecnici altamente qualificati - spiega il presidente di Its Accademia Ligure Agroalimentare Enrico Zelioli -. C'e' necessita' di queste figure professionali, sia per le attivita' di trasformazione, sia per quelle di promozione e marketing, sono le aziende stesse a richiederle. Affinche' il percorso sia efficace occorre fare sistema tra rete imprenditoriale, associativa e istituzionale, cogliendo l'opportunita' che il nostro Its offre come punto di raccordo e di sintesi tra esigenze occupazionali da una parte, produttive e di mercato dall'altra'.

Gli allievi hanno svolto durante il percorso formativo anche un iter on the job attraverso un periodo di stage di 540 ore presso aziende leader nel settore, entrando in contatto diretto con il mondo del lavoro e mettendo in pratica le nozioni acquisite in aula. La maggioranza dei diplomati ha gia' ricevuto proposte occupazionali da parte delle aziende coinvolte nel percorso formativo. Per coloro che invece al momento non hanno ancora trovato un'immediata collocazione, l'Accademia mettera' in opera un servizio di assistenza al placement che comprende azioni di scouting e sponsorship presso le aziende del territorio.

Il primo percorso formera' esperti a tutto tondo della filiera vitivinicola, in grado di programmare e di supervisionare gli aspetti produttivi e di trasformazione del prodotto ma anche di monitorarne gli aspetti di qualita' e salubrita', curarne la promozione e il marketing. Il secondo percorso e' invece pensato per la formazione di specialisti in grado di condurre, con la propria preparazione e competenza, l'evoluzione verso l'adozione di tecnologie digitali e 4.0 da parte delle aziende agroalimentari, favorendone la competitivita' e l'ammodernamento in materia di gestione dei processi produttivi e di vendita. Entrambi i corsi sono gratuiti perche' cofinanziati da Regione Liguria e Fondo sociale europeo ed e' sufficiente essere in possesso di.

un diploma di scuola superiore per potersi iscrivere.

