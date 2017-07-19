Formazione: sottoscritto protocollo d'intesa tra Carabinieri e 4.Manager -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - In occasione della sottoscrizione, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha sottolineato 'l'importanza del lavoro svolto dall'Associazione 4Manager nella diffusione di una moderna cultura manageriale', auspicando una proficua collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, 'che possa contribuire, partendo dalla sensibilizzazione e formazione dei quadri dirigenziali, ad una azione significativa di contrasto ad ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro'. Il presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla, ringraziando il Comandante Generale e tutta l'Arma dei Carabinieri per la sottoscrizione del protocollo, ha evidenziato come 'le imprese e i manager stiano facendo molto, all'interno dei luoghi di lavoro, per promuovere parita', inclusione e prevenzione di ogni forma di discriminazione, ma che la sfida di oggi e' fare un passo in piu': non solo diffondere queste buone pratiche manageriali a tutte le imprese, ma anche farle uscire dalle mura aziendali e trasformarle in cultura diffusa'.

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(RADIOCOR) 20-03-26 14:41:06 (0393) 5 NNNN