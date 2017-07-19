Formazione: Proxima, mercato EdTech Italia a 2,7 mld con 11mila addetti -2

Gallante: "Vince chi costruisce infrastruttura, no app" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Guardando alla maturita' dell'ecosistema, si legge ancora nel rapporto sull'EdTech italiano, il 37% delle startup analizzate si trova in early stage, il 43% ha gia' un prodotto validato sul mercato, e il 20% e' in fase di crescita consolidata. Dai dati emerge inoltre una polarizzazione: il 90% delle realta' in early stage dichiara ricavi inferiori a 50.000 euro o e' ancora pre-revenue; al tempo stesso, il 15% delle aziende censite supera i 500.000 euro di fatturato annuo, con il 45% dei top performer che supera il milione. Sul fronte tecnologico emergono quattro raggruppamenti principali: 45% AI-powered learning (generazione contenuti, tutoring adattivo), 25% skill assessment e recruiting, 15% cybersecurity e soft skills training, 15% micro-learning e podcast. Nell'early stage il dato si radicalizza: il 60% e' GenAI-native, cioe' costruito sull'AI fin dall'origine.

"Nel mercato AI - commenta Fabrizio Gallante, managing partner di Enzima12 - vince chi costruisce infrastruttura, non chi costruisce applicazioni. Chi si limita a sviluppare funzionalita' AI rischia di essere sostituito domani da un semplice aggiornamento di OpenAI o Google. Chi invece integra l'AI nei processi reali, la rende un'architettura misurabile e la governa con i dati, costruisce qualcosa che non si rimpiazza con un prompt. Insomma: costruire infrastrutture, non funzionalita'".

Bof

(RADIOCOR) 28-03-26 11:59:50 (0225) 5 NNNN