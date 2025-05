Formazione: Neoma Business School, partnership con Mistral AI-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Questo accordo, che permette alla scuola di approfondire ulteriormente innovazione e intelligenza artificiale, riguardera' l'integrazione progressiva dei modelli di Mistral AI nella formazione, nella ricerca e nei servizi della scuola. "E' un'opportunita' per sperimentare e implementare soluzioni concrete, e cio' con un approccio Test & Learn, che e' al centro del metodo della nostra scuola. Gli usi della GenAI, come i chatbot per la pedagogia o il miglioramento dei processi interni, saranno essenziali per trasformare l'apprendimento e l'organizzazione", spiega Alain Goudey, Dga Digital di Neoma. Una collaborazione strategica che utilizza l' offerta educativa della startup francese come spiega Arthur Mensch, Co-fondatore e Ceo di Mistral AI: "Siamo orgogliosi di contribuire a formare i futuri protagonisti dell'AI. Mettendo a disposizione le nostre soluzioni di GenAI all'avanguardia per studenti, docenti-ricercatori e collaboratori, permetteremo a Neoma di sviluppare su larga scala nuovi approcci pedagogici e di accelerare i suoi processi interni. Per Mistral AI, e' anche un'opportunita' preziosa per raccogliere i feedback di diverse migliaia di utenti, al fine di migliorare le nostre soluzioni dedicate all'istruzione superiore". Neoma da tempo e' attiva nell'integrazione pratica e nello studio dell'impatto sull'educazione e sul mondo professionale dell'AI generativa, in scia al premio dell'Aacsb Innovations That Inspire 2024, e recentemente con la giornata co-organizzata con l'Aphec attorno agli usi dell'AI nelle classi preparatorie.

Ann

(RADIOCOR) 03-05-25 16:55:16 (0342) 5 NNNN