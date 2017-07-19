Formazione: Leone (Luiss BS), integrarla con percorso flessibile e personalizzato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - "Il valore aggiunto dei nostri programmi Mba consiste nell'integrare una solida formazione manageriale con un percorso flessibile, personalizzato e strettamente connesso al mondo delle imprese. Oggi un Mba deve offrire non solo conoscenze, ma anche gli strumenti necessari per affrontare la complessita', prendere decisioni in contesti di incertezza e comprendere come innovazione, tecnologia e sostenibilita' stiano trasformando i modelli di business". Lo ha dichiarato Maria Isabella Leone, Head of Mba Programmes Luiss Business School in occasione della conclusione della Graduation Week. "La nostra risposta e' un modello formativo boutique, costruito sulle esperienze, le responsabilita' e le aspirazioni dei partecipanti. Al fine di ampliare le opportunita' di network dei nostri studenti, stiamo inoltre rafforzando il coinvolgimento delle imprese creando occasioni sempre piu' frequenti per confrontarsi con manager, lavorare su sfide aziendali reali e mettere in relazione l'apprendimento in aula con i processi di trasformazione delle organizzazioni".

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(RADIOCOR) 11-09-26 17:53:54 (0547) 5 NNNN