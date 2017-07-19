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            Formazione: Labriola ai giovani, vivete la vostra vita al di la' dei modelli social

            In occasione della Graduation Week alla Luiss BS (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - "Siamo in una societa' nella quale i media e i social ci propongono dei modelli. Il consiglio ai giovani e' invece quello di vivere la propria vita e non quella degli altri". E' il messaggio ai giovani dall'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in occasione della giornata conclusiva della Graduation Week della Luiss Business School. "Quando ero giovane, mio padre mi ha convinto a prendere una laurea in ingegneria. Stavo andando molto bene il primo anno, ma sentivo che non mi piaceva", ha spiegato ricordando l'importanza della passione nel fare le cose e quindi ha deciso di lasciare ingegneria e iscriversi alla facolta' di Economia e commercio.

            Sim

            (RADIOCOR) 11-09-26 18:14:46 (0571) 5 NNNN

              


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