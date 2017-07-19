Formazione: Fontana, servono piu' risorse e piu' autonomia in Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - 'Noi cerchiamo di investire tutte le risorse che abbiamo, vorremmo poterne avere di piu', vorremmo potere anche essere piu' autonomi in certe possibilita' di formazione: dico sempre che noi, con il nostro sistema di formazione, riusciamo a formare tanti ragazzi a prezzi inferiori di un terzo rispetto a quella stessa formazione che viene fatta dallo Stato. Chiediamo sempre di avere la possibilita' di sostituirci allo Stato perche' con quei risparmi che riusciremmo a realizzare noi, o forniamo piu' persone, o risparmiamo delle risorse per utilizzarle in qualche altro investimento". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento durante l'inaugurazione della nuova sede milanese della Luiss Business School. 'Il sapere serve per dare una risposta alle tante richieste che ci arrivano da imprenditori perche' qui, fortunatamente, l'economia funziona e ha bisogno sempre di piu' delle conoscenze. Noi in questo ecosistema mettiamo la parte legata alla formazione che sempre di piu' sta acquisendo valore perche' la formazione specifica e specialistica contribuisce, insieme al mondo dell'universita', a dare le risposte che una realta' come Regione Lombardia deve avere', ha detto ancora il governatore.

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(RADIOCOR) 27-05-26 18:52:25 (0585) 5 NNNN