Formazione: da Luiss Guido Carli e Angelini Industries cattedra Strategic Innovation

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Luiss Guido Carli e Angelini Industries lanciano la cattedra in "Strategic Innovation". La multinazionale italiana finanziera' la Chair per 10 anni. La nuova partnership tra Luiss e la multinazionale italiana, che sara' presentata oggi alle 16 nel corso di un evento nel Campus dell'Ateneo a Roma, e' stata fortemente voluta dal Rettore Andrea Prencipe e il Ceo di Angelini Industries, Sergio Marullo di Condojanni. Con l'avvio della nuova cattedra, che prevede anche progetti di didattica e ricerca di impatto, l'Universita' intitolata a Guido Carli, si legge in un comunicato, "consolida la sua posizione di hub di eccellenza internazionale nel campo dell'innovazione, forte di un corpo docente di prestigio internazionale come Henry Chesbrough, Maire Tecnimont Chair in Open Innovation and Sustainability in Luiss, nonche' direttore del Garwood Center for Corporate Innovation di Berkeley University of California e padre dell'Open Innovation". Il focus sull'innovazione e' rafforzato dal titolare della nuova Chair in "Strategic Innovation", Giovanni Valentini, gia' professore alla Iese Business School, nonche' co-editor di Industrial and Corporate Change, Associate Editor di Management Science e Chair del Knowledge & innovation Interest Group della Strategic Management Society. Gli studi di Valentini - che entra a far parte del Centro di Ricerca Luiss "Leadership, Innovation and Organisation" (Clio) - si incentrano sull'analisi del ruolo dell'innovazione nello sviluppo del vantaggio competitivo delle imprese e sono stati pubblicati su riviste accademiche come Journal of International Business Studies, Management Science, Organization Science e Strategic Management Journal.

Grazie al nuovo accordo, inoltre, Angelini Industries partecipera' al Luiss "Adoption Lab", ideato per connettere studentesse e studenti con il mondo delle imprese.

