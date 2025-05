Ford: all'asta su Catawiki la Mustang rossa di Richard Gere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mag - Le offerte si potranno presentare da oggi, fino al 10 maggio. All'asta un'auto a suo modo iconica: Catawiki, marketplace online, mette in vendita una Ford Mustang rossa del 2000 appartenuta a Richard Gere, acquistata come regalo per l'allora moglie, l'attrice Carey Lowell, celebre anche per il suo ruolo da Bond Girl in 'Licenza di uccidere'. Insieme alla vettura sara' inclusa una foto firmata personalmente dall'attore di Hollywood. L'auto e' stimata tra i 31.000 e i 35.000 euro, con solo 89.500 chilometri, vernice originale, un curriculum senza incidenti. Non e' la prima volta che Catawiki offre auto di celebrita'. La leggendaria Mustang fa parte di un'asta di memorabilia del mondo della musica e del cinema, come una fotografia autografata da Julia Roberts e un poster di The Wolf of Wall Street firmato da Martin Scorsese.

In un mercato dell'arte in frenata negli ultimi due anni, proprio i 'memorabilia', soprattutto sportivi, stanno vivendo un'espansione straordinaria, attirando investimenti per le case d'asta di nuovi e spesso giovani acquirenti come certificato dal report annuale Deloitte.

