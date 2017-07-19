Food: dieci anni dopo Expo a Milano 330 citta' riunite per alimentazione sana

Dal 13 al 17 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Dieci anni dopo il 'Patto di Milano' sottoscritto in occasione di Expo 2015, il capoluogo lombardo tornera' da domani al centro delle politiche alimentari legate al vivere cittadino. Dal 13 al 17 ottobre accogliera' il Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), appuntamento internazionale che riunira' oltre 500 delegati da piu' di 330 citta' del mondo. Il patto di Milano per l'alimentazione fu firmato nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Marino il 15 ottobre del 2015 e consegnato al Segretario Generale delle Nazioni Uniti, Ban Ki Moon, all'Expo il giorno seguente. Dieci anni dopo, la cinque giorni milanese vuole essere un'occasione per condividere i risultati raggiunti, definendo le strategie per guidare il prossimo decennio di attivita' verso sistemi alimentari piu' sani, sostenibili e inclusivi. Saranno quattro le sessioni plenarie e una dedicata alla presentazione della 'School Meals Coalition', coalizione di oltre 110 Paesi impegnati a sviluppare programmi di refezione scolastica per garantire almeno un pasto giornaliero sano e sostenibile a tutti i bambini. Ad aprire la prima sessione plenaria, oltre al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla Rettrice dell'Universita' degli Studi di Milano Marina Brambilla, anche Nosipho Nausca-Jean Jezile, presidente del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale e diversi sindaci di citta' firmatarie del Patto.

'Il decennale dei Milan Urban Food Policy Pact non e' solo una tappa celebrativa, ma l'occasione per rilanciare l'impegno verso politiche alimentari urbane sempre piu' efficaci e inclusive", dice Carlo Mango, Vice Chief Philantropic Officer di Fondazione Cariplo, uno degli esempi di collaborazione tra pubblico e privato che saranno al centro del dibattito'. 'Sfide ambientali, salvaguardia delle risorse e responsabilita' nei confronti delle future generazioni sono i grandi temi del nostro tempo che richiedono visione chiara e un approccio sistemico e concreto. Anche il cibo, bene primario, e' al centro di un fenomeno dalla portata sempre piu' ampia e globale", sottolinea anche Giovanni Comboni, vicepresidente di A2A, che affianchera' il Comune di Milano per raggiungere i prossimi obbiettivi del Milan Urban Food Policy Pact.

