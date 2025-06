Food: +5,9% ricavi settore in 2024, stima +4,6% in 2025 e +4,4% in 2026 (studio) -2

Export visto in crescita del 7,3% quest'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'export (in valore a prezzi correnti) del settore food, per i comparti analizzati dall'indagine, registrera' una crescita del 7,3% nel 2025, leggermente inferiore rispetto al +8,2% del 2024.

Le previsioni restano positive anche per il 2026, con un incremento stimato del 7%. L'export relativo ai comparti mappati dal Food Industry Monitor ha raggiunto i 47 miliardi di euro, di cui circa il 13% destinato agli Stati Uniti. Il vino, da solo, genera esportazioni per oltre 8 miliardi, con circa il 30% del totale diretto verso gli Usa. Le esportazioni del comparto food (incluso il vino) sono cresciute del 5,5% nel 2024, in netta ripresa rispetto al -1,6% registrato nel 2023. Tuttavia, e' evidente che le politiche dell'amministrazione americana in materia di importazioni potrebbero avere effetti significativi sulle vendite negli Usa. Per quanto riguarda le imprese italiane, la maggior parte e' a conduzione familiare (67%) e registrano performance superiori grazie a modelli di governance evoluti e leadership strategica condivisa.

com-Mar

