(FONUE) Fondi Ue: Corte conti europea, bene flessibilita', piu' pressione per spendere bene -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 2 feb - Dall'inizio del 2020 la Ue ha intrapreso una vasta gamma di azioni per fronteggiare le sfide poste dalla pandemia. La politica di coesione ha fatto la sua parte, grazie a una rapida risposta in tre fasi con cui sono state modificate le norme del periodo di programmazione 2014 2020, e' indicato nella relazione degli auditor Ue. In meno di due mesi dallo scoppio della pandemia in Europa, la Ue ha adottato provvedimenti legislativi tesi a mobilitare i finanziamenti inutilizzati tramite l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus. In meno di un anno, ha introdotto l'Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-EU), quale strumento a breve e medio termine per il superamento degli effetti della crisi e le azioni di ripresa.

Entrambe le iniziative in risposta al coronavirus hanno portato liquidita', flessibilita' e semplificazione introducendo adeguamenti mirati di alcune norme della politica di coesione, dice la Corte dei conti europea. Con React-EU sono stati stanziati altri 50,4 miliardi di euro (andati per oltre la meta' a Spagna e Italia) che i paesi devono spendere a propria discrezione in un brevissimo tempo, ossia entro la fine del 2023. Di conseguenza, React-EU ha avuto l'effetto di fornire 'finanziamenti ponte' tra il 2021 e il 2023, il che 'ha contribuito ai significativi ritardi nell'avvio dei programmi della politica di coesione per il periodo 2021 2027'. Oltre ad accrescere la difficolta' ricorrente a spendere il denaro Ue, React-EU 'rischia di innescare una corsa ad utilizzare le risorse disponibili entro la fine del periodo stabilito, pur con un rapporto costi-benefici potenzialmente non ottimale' avvisano gli auditor.

La maggiore flessibilita' in materia di trasferimenti ha dato luogo a una notevole movimentazione di fondi: 35 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. Gli auditor hanno constatato che i trasferimenti sono avvenuti fra ambiti di investimento, soprattutto a favore dell'assistenza sanitaria (+80%) e del sostegno alle imprese (+16%), con un calo invece per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'energia e l'ambiente, l'inclusione, la ricerca e l'innovazione. Ne hanno beneficiato inoltre le regioni piu' sviluppate e in transizione (+1,8 miliardi di euro). Gli auditor osservano inoltre che, secondo le attese, il 25% della dotazione finanziaria complessiva di React-EU dovrebbe essere destinato agli obiettivi climatici, ma 'e' improbabile che cio' avvenga' La politica di coesione e' stata spesso utilizzata per fornire risposte a breve termine alle crisi e alcune modifiche cosi' introdotte ne sono poi diventate caratteristiche ordinarie. Tuttavia - rilevano gli auditor - 'non sono state effettuate valutazioni formali sull'impatto a lungo termine di tale utilizzo '. Le nuove norme per la politica di coesione nel periodo 2021 2027 ampiamente basate sulle flessibilita' appena introdotte, renderanno piu' facile utilizzarne i fondi per rispondere a eventi imprevisti. Gli auditor avvertono del rischio che ne consegue: 'L'uso ripetuto della politica di coesione per fronteggiare le crisi potrebbe ripercuotersi sul conseguimento della sua finalita' strategica primaria, ossia ridurre le disparita' tra regioni europee'.

