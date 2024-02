Fondo Cometa: interviene in assemblee Siemens e Compass su remunerazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Fondo Cometa - il principale fondo pensione italiano, con circa 480 mila aderenti e 14 miliardi di risparmio previdenziale gestito - prosegue anche quest'anno la propria politica di voto per difendere i diritti dei lavoratori e la sostenibilita' ambientale nelle assemblee degli azionisti delle societa' in cui investe. L'attivita' e' ripresa oggi, con il voto in Siemens e Compass, nelle quali Cometa ha ravvisato pratiche contrarie al fondamentale principio dell'equita' retributiva. In dettaglio, nell'assemblea di Siemens - azienda tenuta alla contribuzione in quanto una quota di lavoratori afferisce al Ccnl metalmeccanico - Cometa si e' opposto ai compensi dell'esercizio 2022/2023, sollevando preoccupazioni sulla retribuzione del ceo, significativamente superiore alle pratiche del settore.

Nell'assemblea il Fondo ha espresso voto contrario anche sulla politica di remunerazione dei componenti del consiglio di gestione per il periodo 2024-2027, evidenziando un difetto di trasparenza che non permette di determinare l'ammontare dei compensi fissi e variabili che saranno attribuiti al top management. Sull'equita' retributiva il fondo ha fatto sentire la propria voce anche nell'assemblea degli azionisti di Compass, dove si e' opposto ai compensi del top management per l'esercizio 2022/2023 a causa delle serie preoccupazioni sull'ammontare complessivo di quelli del ceo, pari a circa 346 volte la media di salari e stipendi dei dipendenti del Gruppo.

