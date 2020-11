Fondi Ue: Tesei a Provenzano, confronto con Regioni su programmazione 2021-27

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - 'Oggi abbiamo incontrato il Ministro Giuseppe Provenzano, lo abbiamo ringraziato della disponibilita', ma abbiamo rappresentato l'esigenza che confronti come quello odierno debbano avvenire con maggiore frequenza, soprattutto in questa fase'. Lo ha dichiarato Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria e Coordinatrice della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al termine del confronto. 'Abbiamo posto al Ministro 3 grandi questioni su cui chiediamo un intervento tempestivo del Governo: l'avvio di accordi per la riprogrammazione dei Programmi Operativi Fesr e FSE 2014-2020 e i nuovi piani di sviluppo e coesione alla luce degli accordi stipulati con lo stesso Ministro la scorsa estate che devono con urgenza portare al recupero delle spese per l'emergenza sanitaria; un impegno sulla questione relativa alla limitazione al subappalto prevista dal codice italiano (Codice degli Appalti) in contrasto con le direttive europee; un coinvolgimento puntuale sulla preparazione del nuovo ciclo di programmazione 2021-27', ha spiegato Tesei. 'Quest'ultimo e' pero' il tema centrale: dobbiamo sapere - ha sottolineato la Presidente dell'Umbria - qual e' lo stato del negoziato a livello Ue per la Politica di coesione 2021-27, e qual e' l'avanzamento dell'accordo di partenariato'.

