Fondi Ue: Provenzano, riprogrammazione occasione non sprecata

Un'operazione che vale fin qui 10,4 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ago - 'La riprogrammazione dei fondi strutturali in occasione dell'emergenza Covid-19 e' stata un'occasione che non abbiamo sprecato. Una vera e propria riforma delle politiche di coesione. Siamo stati il Paese dell'Unione europea che ha riprogrammato piu' risorse. Un'operazione che vale fin qui 10,4 mld: 5,4 messi a disposizione dei ministeri e quasi 5 dalle Regioni. E abbiamo recuperato anche in credibilita' superando quel luogo comune secondo cui l'Italia non e' capace di spendere'. Lo ha detto Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano in audizione oggi alla Camera nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione piu' ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno". 'Al momento abbiamo stretto accordi con tutte le Regioni, mancano solo Sicilia, Sardegna Marche e Friuli ma si sono dette disponibili - ha spiegato Provenzano - Siamo riusciti a mantenere il vincolo di destinazione territoriale delle risorse e abbiamo preservato la strategicita' degli interventi originariamente pervista nei piani operativi'

'Sono convinto che ci siano ulteriori margini per ripragrammare risorse, in particolare nei programmi che sono piu' in ritardo come il Pon inclusione e il Pon per le politiche attive e i programmi regionali della Sicilia e della Sardegna', ha concluso il Ministro.

