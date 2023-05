Fondi Ue: Fitto, al via incontri con presidenti Regioni per programmazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Prende oggi formalmente avvio il coordinamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni per la definizione dei piani per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale. Nella mattinata il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha incontrato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e, successivamente, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Nei prossimi giorni sono previsti gli incontri con tutti gli altri Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 'Si tratta di un percorso che mira a valorizzare la complementarieta' e le potenziali sinergie tra i diversi strumenti delle politiche di coesione ed il Pnrr, per realizzare una politica di sviluppo e coesione territoriale orientata all'efficiente gestione dei fondi europei e nazionali - ha spiegato Fitto - Per questo, e per garantire il supporto tecnico necessario alla verifica dello stato di attuazione dei programmi della coesione, si avvieranno delle apposite task force dedicate , per definire insieme gli interventi di ciascun territorio'.

