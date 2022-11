Fondi Ue: Consiglio, politica coesione moltiplica effetti capitale investito -2

Approvato il bilancio 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 nov - Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020, il Consiglio sottolinea la necessita' di concentrarsi sulla conclusione efficace dei programmi e chiede che tutti i soggetti coinvolti si adoperino per diffondere ampiamente tra il pubblico i risultati e i benefici della politica di coesione. Rilevando che la politica di coesione ha contribuito ad attenuare gli effetti delle recenti crisi, il Consiglio ritiene che la politica debba essere in grado di adattarsi ai nuovi sviluppi 'senza compromettere i suoi obiettivi strutturali e a lungo termine'. La Commissione e' invitata a monitorare attentamente gli effetti economici e sociali della guerra russa in Ucraina e a esaminare ulteriori misure per garantire un'attuazione efficace dei programmi della politica di coesione, se necessario.

Poi i ministri indicano che 'gli Stati membri e la Commissione sono invitati a garantire un rapido avvio dell'attuazione dei programmi 2021-2027'. Un'attenzione particolare deve essere rivoltaa prevenire e combattere la frode e la corruzione. La Commissione e' invitata a verificare regolarmente l'incidenza della politica di coesione, a determinarne l'impatto e ad analizzarne i molteplici risultati. Per quanto riguarda l'aspetto territoriale della politica di coesione, il Consiglio sottolinea l'importanza di tenere conto delle specificita' delle regioni, prestando particolare attenzione alle regioni che risentono di vari squilibri strutturali o permanenti. Gli Stati membri e la Commissione sono invitati a garantire un'attuazione tempestiva del Fondo per una transizione giusta, che consente alle regioni di affrontare le ripercussioni socioeconomiche della transizione verde.

Per quanto riguarda gli orientamenti per la politica di coesione dopo il 2027, si sottolinea la necessita' di continuare a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei prossimi anni ponendo l'accento sul fatto che la politica di coesione e' una politica per tutte le regioni. Vanno esplorate le opportunita' offerte dal rimborso basato sui risultati e a sfruttarlo al massimo. Oggi il Consiglio ha approvato il progetto comune sul bilancio generale Ue per il 2023, che aveva concordato nei negoziati con il Parlamento europeo il 14 novembre.

Aps

(RADIOCOR) 22-11-22 15:32:58 (0471)FONUE 5 NNNN