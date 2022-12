Fondi Ue: 1 mld all'Italia per 'transizione giusta' a Taranto e nel Sulcis

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - L'Italia ricevera' 1 miliardo di euro a titolo del Just Transition Fund (Jtf) a seguito dell'adozione del suo piano territoriale per una transizione giusta. Questo sostegno contribuira' a realizzare una 'giusta transizione' climatica a Taranto, in Puglia, e nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, promuovendo la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro nei settori verdi, comprese le energie rinnovabili. La transizione climatica nella provincia di Taranto risente della presenza della piu' grande acciaieria d'Europa, le Acciaierie d'Italia (ex Ilva). Nuovi modelli di business, maggiore disponibilita' di energia rinnovabile e idrogeno verde e riqualificazione sono fondamentali per trasformare la produzione di acciaio. Poiche' un terzo dei lavoratori dell'industria nella provincia di Taranto e' impiegato nel settore siderurgico, il Fondo sosterra' la riqualificazione di 4.300 lavoratori per lavori 'verdi' legati alla transizione verso l'energia pulita e all'economia circolare. Potenziera' inoltre i servizi di assistenza per sfruttare il potenziale delle donne attualmente escluse dal mercato del lavoro e per garantire assistenza ai piu' vulnerabili. Saranno sostenuti anche la costruzione di turbine eoliche, lo sviluppo dell'idrogeno verde e gli impianti geotermici per gli edifici della provincia, per garantire la disponibilita' di energia rinnovabile a prezzi accessibili per le attivita' economiche e residenziali.

