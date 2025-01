Fondi Permira: acquisiscono maggioranza strategica in Westbridge

Leader in consulenza per sostenibilita' settore immobiliare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Permira, societa' di investimento globale, e l'investitore Genui annunciano che i Fondi Permira hanno siglato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Westbridge advisory, tra le principali societa' di consulenza in Europa in materia di energia e sostenibilita' per clienti immobiliari istituzionali. Con sede a Francoforte, Westbridge fornisce consulenza ai clienti immobiliari nell'approvvigionamento di energia e nella riduzione delle emissioni di carbonio. Lo scopo e' raggiungere gli obiettivi di sostenibilita' a lungo termine. La societa' ha uffici a Londra, Varsavia e Zurigo. Westbridge e' ora di proprieta' dei suoi fondatori e di Genui. I fondatori reinvestiranno in modo significativo insieme ai fondi Permira, mentre Genui uscira' completamente. La chiusura della transazione e' soggetta alle autorizzazioni normative ed e' prevista entro la fine del primo trimestre 2025.

