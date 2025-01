Fondi Permira: acquisiscono maggioranza strategica in Westbridge -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Fondata nel 2015, Westbridge si e' affermata come consulente di fiducia per oltre 600 clienti immobiliari istituzionali in tutto il mondo per questioni legate all'energia e alla sostenibilita'.

La Societa' ha dimostrato una crescita a due cifre dei ricavi e della redditivita' e forte resilienza, guidata dalla crescente domanda di soluzioni energetiche verdi e di responsabilita' sociale d'impresa ed Esg compliance nel settore immobiliare. La gamma completa di servizi di Westbridge spazia dalla consulenza sull'approvvigionamento energetico all'ambiente certificazioni edilizie, gestione dei dati Esg e consulenza sulla sostenibilita'. Permira mira a sostenere l'organico e la crescita dell'azienda, in particolare nei suoi piani di espansione internazionale in un mercato in evoluzione dinamica.

Com-Pan

(RADIOCOR) 05-01-25 14:41:21 (0268) 5 NNNN