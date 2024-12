Fondi Pensione: Amundi, quali trend per i piani pensionistici nei prossimi 3 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Le due classi di attivita' sotto-investite che offrono le opportunita' piu' interessanti, secondo uovo rapporto pubblicato da Create-Research in collaborazione con Amundi,, sono rappresentate dai mercati privati e dai mercati emergenti asiatici. Attualmente tre quarti (74%) dei piani pensionistici sono investiti in asset del mercato privato e poco meno di due terzi (62%) nei mercati emergenti asiatici.

Anche se i rendimenti dei mercati privati saranno probabilmente piu' bassi rispetto al recente passato, la loro attrattiva rimane forte: l'86% degli intervistati prevede di investire in questa classe di attivita' entro tre anni. Alla base di questo incremento troviamo l'accresciuta ricerca di rendimenti corretti per il rischio in un contesto di bassi rendimenti reali (72% degli intervistati), ulteriori riduzioni dei tassi d'interesse (54%), un maggior numero di aziende in crescita nei mercati privati (53%) e il fatto che le societa' in rapida crescita restano private per un periodo piu' lungo (51%). Il private debt e' in cima alla lista per il 55% con i prestiti diretti, il finanziamento di asset reali e il debito 'distressed' che raccolgono la maggior parte dell'interesse. I settori da privilegiare sono sanita', real estate, energie rinnovabili, tecnologie per catturare il carbonio e infrastrutture sociali. La seconda classe di attivita' maggiormente preferita e' il private equity (49%), in particolare l'azionario growth e, in misura minore, il leveraged buy-out. Seguono le infrastrutture (40%) che hanno ricevuto un forte impulso da misure politiche come 'l'Inflation Reduction Act' negli Stati Uniti e il 'Green New Deal' in Europa. Segue il settore immobiliare (38%), con una riduzione del divario tra le aspettative di prezzo di acquirenti e venditori e interessanti opportunita' di acquisto. Il venture capital e' in fondo all'elenco (28%). E' considerata la classe di attivita' piu' rischiosa nell'attuale contesto del mercato privato. Vincent Mortier, Group Chief Investment Officer di Amundi: 'I mercati privati e i mercati emergenti asiatici hanno dovuto adattarsi a una nuova era, caratterizzata per i primi da forti rialzi dei tassi di interesse e per i secondi da un nuovo scacchiere geopolitico. Tuttavia, entrambi offrono ancora opportunita' di diversificazione, rendimenti interessanti e sono ben posizionati per trarre vantaggio da fonti di creazione di valore piu' prevedibili legate a megatrend secolari'.

