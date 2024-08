Fondi Coesione: Puglia chiede anticipo, incontro con Fitto a fine agosto

La richiesta al governo per garantire progetti strategici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ago - Il ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto ha ricevuto lo scorso 2 agosto la richiesta della Regione Puglia di ottenere l'assegnazione in anticipazione di una quota di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla Regione, nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione. Lo comunica il ministero in una nota, ricordando che 'la possibilita' di ricorrere all'anticipazione sui fondi Fsc e' stata stabilita dal governo con il DL 60/2024 proprio al fine di consentire la tempestiva attivazione di progetti particolarmente strategici per il territorio e di pronta cantierabilita', come gia' avvenuto per la Regione Campania'. La nota informa che il dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud di Palazzo Chigi 'sta esaminando la richiesta pervenuta dalla Regione Puglia, che sara' oggetto di un primo confronto a fine agosto, nell'ambito di un incontro convocato dal Ministro Fitto'.

com-fro

(RADIOCOR) 06-08-24 17:15:52 (0550)PA,INF,FONUE 5 NNNN