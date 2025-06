Fonderie: Assofond, allarme dazi e costi energia, nel 2024 forte calo produzione (-12,3%) e fatturato (-12,8%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - Nel 2024 la produzione delle fonderie italiane si e' attestata a circa 1,6 milioni di tonnellate di fusioni, in calo del 12,3% rispetto al 2023, mentre il fatturato e' diminuito del 12,8%. Questi i dati rilanciati oggi dall'assemblea generale di Assofond, l'associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane, insieme a un allarme sullo stato dell'industria del comparto. "Il settore e' schiacciato tra una domanda in forte rallentamento e costi di produzione troppo elevati, in particolare quelli energetici - sottolinea il presidente di Assofond - tra i piu' alti d'Europa e del mondo. L'emergenza energetica, che persiste dal 2021, non ha ancora trovato una soluzione. Anche se il 45% del mix energetico nazionale proviene ormai da fonti rinnovabili, il prezzo dell'elettricita' in Italia rimane legato a quello del gas: una grave anomalia che penalizza le imprese e distorce il mercato. E mentre le fonderie lottano per la sopravvivenza, i fornitori di utilities registrano profitti record. Le imprese energivore di piccole e medie dimensioni possono rischiare inoltre di restare ancora escluse dai sostegni: troppo piccole per rientrare tra i grandi energivori, troppo energivore per rientrare tra le Pmi". Un contesto, si evidenzia, comune all'industria italiana che, prima del leggero rimbalzo di aprile (+0,3%), era reduce da una serie di 26 mesi consecutivi di calo tendenziale della produzione.

All'assemblea tenuta a Soave, in provincia di Verona, insieme al presidente Zanardi anche Chiara Danieli (presidente Eff - European Foundry Federation), per chiedere risposte sulle questioni piu' urgenti di politica economica all'on. Paolo Borchia, europarlamentare e membro della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

