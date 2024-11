Fondazioni: tre giorni di incontri contro poverta' educativa minorile

Iniziativa dell'impresa sociale 'Con i bambini' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - Con i bambini impresa sociale, soggetto attuatore del Fondo per il contrasto alla poverta' educativa minorile promuove a Roma, alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre, tre giorni di incontri ed eventi nazionali dedicati ai temi del contrasto della poverta' educativa, con particolare riferimento al disagio degli adolescenti e alla promozione del protagonismo delle nuove generazioni. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile e' nato nel 2016 grazie ad un protocollo di intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, con Terzo Settore e Governo. Per attuare i programmi del Fondo e' stata costituita l'impresa sociale Con i Bambini, interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud (nata su impulso dell'Acri e delle associazioni del Terzo Settore). Attraverso bandi e iniziative, Con i Bambini impresa sociale ha avviato circa 800 cantieri educativi in tutta Italia, che coinvolgono piu' di mezzo milione di minorenni assieme alle loro famiglie, mettendo in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le 'comunita' educanti' dei territori. I progetti sono stati sostenuti complessivamente con oltre 466 milioni messi a disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria.

