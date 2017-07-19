Fondazioni: Azzone, nuovi strumenti per interventi in tutto il Paese

Interviene a simposio Fondazione Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Le Fondazioni bancarie per rafforzare il ruolo di investitori istituzionali responsabili devono pensare a nuovi strumenti e a lavorare anche fuori dai loro territori di elezione. Ne e' convinto il presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, che interviene a un simposio della Fondazione Roma guidata da Franco Parasassi che lancia una proposta per 'sportelli di comunita'' nel Sud per iniziative di utilita' sociale. Secondo Azzone 'c'e' una grande convergenza del mondo delle Fondazioni sul fatto che la nostra ottica debba essere quella di una comunita' a livello nazionale, quindi un'attenzione piu' forte al Sud dove c'e' una presenza minore di Fondazioni, poi gli strumenti possono essere diversi'. Si tratta di liberarsi della camicia di Nesso dei vincoli territoriali previsti dagli statuti e che in passato irrigidivano gli interventi no profit di questi enti. Azzone ricorda che in parte si e' gia' superata questa situazione con la Fondazione con il Sud, nata su iniziativa dell'Acri e alimentata dai contributi degli enti di origine bancaria. La Fondazione con il Sud si occupa di infrastrutturazione sociale nelle regioni del Mezzogiorno.

'Bisogna fare una lettura del territorio non burocratica - aggiunge Azzone - sono convinto che se il Mezzogiorno d'Italia andasse in crisi non renderebbe la Lombardia piu' forte e quindi questa attenzione al territorio si puo' fare con tanti modelli'.

Ggz

(RADIOCOR) 25-06-26 19:47:49 (0752) 5 NNNN