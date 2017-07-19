Fondazioni: Azzone, nuovi strumenti per interventi in tutto il Paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - La Fondazione Roma, in occasione della celebrazione dei 190 anni della Cassa di Risparmio di Roma, ha organizzato un simposio per riflettere sul futuro degli enti di origine bancaria a 36 anni dalla loro nascita con la riforma Amato. 'Sono operatori indispensabili per il welfare del Paese pero' c'e' da chiedersi se sia possibile un ulteriore salto di qualita'' afferma Parasassi che lo ritiene possibile. Secondo il presidente dell'ente romano, uno dei pochi ad aver azzerato la partecipazione nella conferitaria, le Fondazioni oltre al proprio territorio devono guardare piu' in generale al bisogno e, quindi, in Italia, lo sguardo va rivolto al Mezzogiorno dove i pochi enti presenti non hanno la massa critica delle grandi fondazioni del Nord e del Centro. La proposta di Parasassi e' quella di individuare i bisogno nei settori della salute, della ricerca scientifica, del volontariato, per fermarsi ai principali, e con gli sportelli di comunita' intercettare le istanze dei territori, presentate da enti senza scopo di lucro, e poi stanziare contributi. Altra proposta e' quella di un intervento di sistema a sostegno dell'Ospedale di Padre Pio in Puglia che ha bisogno di un risanamento finanziario.

Ggz

(RADIOCOR) 25-06-26 19:57:04 (0760) 5 NNNN