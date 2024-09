Fondazione Sud: vara nuovo bando da 4 milioni per economia circolare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Fondazione con il Sud, ha varato un nuovo bando per l'economia circolare al Sud. A disposizione ci sono 4 milioni per sostenere progetti in grado di sviluppare strategie di economia circolare che considerino una o piu' fasi del ciclo di vita del prodotto: prima dell'uso, durante l'uso e successivamente all'uso (ricicla e restituisci agli ecosistemi. Il bando, si legge in una nota, si rivolge alle organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Saranno valorizzati i progetti in grado di promuovere strategie integrate, assicurando la salvaguardia della biodiversita', l'equilibrio degli ecosistemi e l'adattamento al cambiamento climatico, puntando anche sulla sensibilizzazione delle comunita' sul tema. I progetti dovranno, infatti, impegnarsi anche nella diffusione della cultura della circolarita', al fine di responsabilizzare i cittadini riguardo all'impatto delle loro scelte di consumo.

