Fondazione Sud: sostiene con bando biblioteche comunali nel Mezzogiorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - La Fondazione con il Sud, l'ente per l'infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno nato su impulso dell'Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria, sostiene 12 nuovi progetti per le biblioteche comunali del Sud in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e l'Anci. Le biblioteche verranno valorizzate come spazi di inclusione e di rigenerazione urbana. Le iniziative, selezionate con la terza edizione del bando 'Biblioteche e Comunita'', coinvolgeranno 22 biblioteche comunali e saranno sostenute con 1 milione di euro (500 mila euro dalla Fondazione con il Sud e gli altri 500 mila dal Centro per il libro e la lettura).

I progetti, si legge in una nota, coinvolgeranno i comuni che hanno ottenuto la qualifica di 'Citta' che legge' per il biennio 2022-2023. Cinque saranno avviati in Campania (province di Salerno, Napoli, Caserta); 4 in Puglia (province di Bari, Barletta-Andria-Trani; Lecce); 2 in Sicilia (province di Enna, Palermo); 1 in Calabria (provincia di Catanzaro).

"Questi nuovi progetti valorizzano il ruolo delle biblioteche permettendo a tante persone di usufruire di nuovi servizi, di avere un luogo accogliente in cui incontrarsi, studiare e leggere un libro, di partecipare ad eventi e iniziative culturali" dichiara Marco Imperiale, Direttore Generale della Fondazione Con il Sud.

