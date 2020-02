Fondazione Sud: lancia bando da 4,5mln contro la poverta' sanitaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 feb - La Fondazione con il Sud, ente non profit nato su impulso dell'Acri, promuove un bando socio sanitario, mettendo a disposizione 4,5 milioni per sostenere interventi di contrasto alla poverta' sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le 'nuove dipendenze' nelle regioni del Sud. L'iniziativa si rivolge infatti alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di poverta' sanitaria (a disposizione 3 milioni) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni). La Fondazione con il Sud ricorda che oltre 12 milioni di italiani, anche come conseguenza dell'arretramento del finanziamento pubblico in sanita', nell'ultimo anno sono stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici.

