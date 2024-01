Fondazione Sud: coinvolge JpMorgan in bando contro poverta' educativa minorile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - 'Con i Bambini' impresa sociale, il soggetto attuatore del Fondo per il contrasto alla poverta' educativa minorile, interamente partecipata da Fondazione con il Sud, ha lanciato un nuovo bando per un importo complessivo di tre milioni a sostegno di progetti di orientamento a beneficio di adolescenti di eta' compresa tra 14 e 19 anni, in condizioni di poverta' educativa e disagio.

La novita' rilevante e' il nuovo partner che affianca l'iniziativa: Jp Morgan Chase Foundation, il 'braccio' per le iniziative sociali del colosso bancario Usa. "JP Morgan Chase da anni promuove la formazione dei giovani per facilitarne l'occupabilita' nel mondo del lavoro di domani ed e' orgogliosa di collaborare ora con Fondazione per il Sud e Con i Bambini in questa importante iniziativa che tocca diverse realta' del territorio nazionale" commenta Francesco Cardinali, Senior Country Officer di JP Morgan in Italia.

Gli otto progetti del bando si svilupperanno nei prossimi tre anni in diverse realta' nel Nord (Lombardia, Piemonte e Veneto), Centro (Lazio e Molise) e Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) con l'intento di migliorare l'orientamento attraverso il rafforzamento del partenariato tra scuole, agenzie per il lavoro e aziende.

Ad oggi solo in Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in poverta' assoluta e altri 2,2 milioni sono in poverta' relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi. Il Fondo per il contrasto per la poverta' minorile, nato su impulso dell'Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria, e del ha un valore complessivo attuale di oltre 700 milioni.

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni. La Legge di Bilancio 2019 confermo' il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni che usufruirono per il 65% degli importi versati. Con il decreto legge 105 del luglio 2021 Governo ha poi prorogato il Fondo per gli anni 2022 e 2023.

